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№ 141 от 21 декабря 2020

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В Норвегии причалил российский траулер с зараженным COVID-19 экипажем. Один моряк умер на борту

Общество138

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В Норвегии в гавань в Бергене прибыл российский траулер «ОМА», на борту которого находятся 17 человек с диагностированным коронавирусом. Один член экипажа скончался, передает NRK. 

Всему экипажу рыболовного траулера сделали тест на COVID-19, 18 человек из 34 получили положительный результат. Один из них умер, но это произошло не в гавани Бергена, говорится в сообщении муниципалитета Бергена. 

Директор гавани Джонни Брейвик сказал, что о наличии заражения среди экипажа стало известно в субботу вечером. Тогда же появилась неподтвержденная информация о том, что на борту кто-то умер. По словам Брейвика, члены экипажа не покидали траулер, поэтому маловероятно, что они могли распространить инфекцию в Бергене. 

Директор также уточнил, что людей, получивших отрицательный тест на коронавирус, разместят в отеле во Флесланде. Брейвик отметил, что определенные сложности возникают из-за того, что моряки говорят только по-русски. 

Траулер сможет отчалить только тогда, когда у всех членов экипажа будут отрицательные тесты на коронавирус. 

10 декабря в Норвегии COVID-19 подтвердился у 3 из 46 членов сменного экипажа российского траулера «Мыс Слепиковского». Тесты делали при пересечении границы из России в Норвегию на пограничном пункте Стурскуг. Заразившихся изолировали от остальных.

Теги:
sf, моряки, суды, коронавирус
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