В Норвегии причалил российский траулер с зараженным COVID-19 экипажем. Один моряк умер на борту

В Норвегии в гавань в Бергене прибыл российский траулер «ОМА», на борту которого находятся 17 человек с диагностированным коронавирусом. Один член экипажа скончался, передает NRK.

Всему экипажу рыболовного траулера сделали тест на COVID-19, 18 человек из 34 получили положительный результат. Один из них умер, но это произошло не в гавани Бергена, говорится в сообщении муниципалитета Бергена.

Директор гавани Джонни Брейвик сказал, что о наличии заражения среди экипажа стало известно в субботу вечером. Тогда же появилась неподтвержденная информация о том, что на борту кто-то умер. По словам Брейвика, члены экипажа не покидали траулер, поэтому маловероятно, что они могли распространить инфекцию в Бергене.

Директор также уточнил, что людей, получивших отрицательный тест на коронавирус, разместят в отеле во Флесланде. Брейвик отметил, что определенные сложности возникают из-за того, что моряки говорят только по-русски.

Траулер сможет отчалить только тогда, когда у всех членов экипажа будут отрицательные тесты на коронавирус.

10 декабря в Норвегии COVID-19 подтвердился у 3 из 46 членов сменного экипажа российского траулера «Мыс Слепиковского». Тесты делали при пересечении границы из России в Норвегию на пограничном пункте Стурскуг. Заразившихся изолировали от остальных.