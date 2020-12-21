Журналисты «Новой» Юрий Козырев и Елена Костюченко стали лауреатами премии «Профессия — журналист» 

Лауреатами премии «Профессия — журналист» в 2020 году стали специальный корреспондент «Новой» Елена Костюченко и фотограф Юрий Козырев. Список победителей объявлен на сайте премии.

Премию Костюченко и Козырев получили в номинации «Репортаж» за свой материал из красной зоны «Это шторм» о больнице № 52, где врачи поборолись за жизнь пациентов, заразившихся коронавирусом.

Ранее Козырев и Костюченко стали лауреатами премии «Камертон» имени Анны Политковской. Награду им вручили за этот же материал.

Среди других лауреатов премии «Профессия — журналист» — агентство новостей «ТВ-2». Сотрудники этого СМИ получили награду за фильм «Яма» о спецпереселенцах. Лучшим расследованием был признан материал «Медиазоны» о насилии белорусских силовиков. В номинации «Интервью.Портрет» победил материал Светланы Рейтер и Сергея Горяшко «Между струйками»: жизнь и правила Алексея Венедиктова.

Премия «Профессия — журналист» вручается в пятый раз. Лауреатами премии в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах становились Иван Голунов, Катерина Гордеева, Роман Супер, Роман Доброхотов, Олеся Герасименко, Шура Буртин, Денис Коротков, Елена Костюченко, Юрий Козырев, Андрей Архангельский, Даниил Туровский, Константин Гаазе, Евгений Фельдман и другие.