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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Журналисты «Новой» Юрий Козырев и Елена Костюченко стали лауреатами премии «Профессия — журналист»
Лауреатами премии «Профессия — журналист» в 2020 году стали специальный корреспондент «Новой» Елена Костюченко и фотограф Юрий Козырев. Список победителей объявлен на сайте премии.
Премию Костюченко и Козырев получили в номинации «Репортаж» за свой материал из красной зоны «Это шторм» о больнице № 52, где врачи поборолись за жизнь пациентов, заразившихся коронавирусом.
Ранее Козырев и Костюченко стали лауреатами премии «Камертон» имени Анны Политковской. Награду им вручили за этот же материал.
Среди других лауреатов премии «Профессия — журналист» — агентство новостей «ТВ-2». Сотрудники этого СМИ получили награду за фильм «Яма» о спецпереселенцах. Лучшим расследованием был признан материал «Медиазоны» о насилии белорусских силовиков. В номинации «Интервью.Портрет» победил материал Светланы Рейтер и Сергея Горяшко «Между струйками»: жизнь и правила Алексея Венедиктова.
Премия «Профессия — журналист» вручается в пятый раз. Лауреатами премии в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах становились Иван Голунов, Катерина Гордеева, Роман Супер, Роман Доброхотов, Олеся Герасименко, Шура Буртин, Денис Коротков, Елена Костюченко, Юрий Козырев, Андрей Архангельский, Даниил Туровский, Константин Гаазе, Евгений Фельдман и другие.
Теги:sn, козырев, костюченко, премия, журналистика
Суд признал экс-главу Серпуховского района Шестуна виновным в коррупции
Подольский городской суд Московской области признал бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна виновным в совершении коррупционных преступлений, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд установил: Александр Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», — объявила судья Татьяна Юферова.
Суд продолжает оглашать приговор.
Около Подольского городского суда задержали участника одиночного пикета в поддержку Шестуна, передает «ОВД-Инфо». За несколько часов до этого сотрудники ГИБДД остановили автобус, в котором находилась группа поддержки экс-главы Серпуховского района, и устроили досмотр пассажиров.
Гособвинение просило приговорить Шестуна к 20 годам колонии строгого режима, а также назначить ему штраф в размере 50 млн рублей и взыскать с него 64 млн рублей.
Супруга подсудимого Юлия Шестун отмечала, что такой срок «за экономические преступления в России, пожалуй, еще никому не давали».
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Бывшего главу Серпуховского района арестовали в июле 2018 года. Его обвинили в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и получении взятки (ст. 290 УК).
Шестун обвинения не признал и назвал уголовное преследование сфабрикованным. В знак протеста он более 200 дней держал голодовку. В декабре 2018 его начали принудительно кормить в СИЗО, он заявлял о применении насилия во время процедур.
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