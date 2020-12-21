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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 141 от 21 декабря 2020

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Путин утвердил состав нового Госсовета

Политика516

516
 

Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

В него вошли главы регионов, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер КПФР Геннадий Зюганов, руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов, председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский и глава фракции партии «Единая России» Сергей Неверов.

Также в Госсовет войдут глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента Игорь Левитин, мэр Москвы Сергей Собянин, экс-глава Генпрокуратуры и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и экс-глава минстроя, а ныне полпред Путина в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Госсовет появился 20 лет назад как совещательный орган для консультаций президента с губернаторами. При внесении поправок в Конституцию там появилось и упоминание Госсовета, который, согласно тексту документа, формирует глава государства «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Закон не наделяет Госсовет полномочиями органа власти.

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Теги:
sn, госсовет, путин
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