Петиция в поддержку обвиняемой по «дадинской» статье мундепа Галяминой набрала за выходные более 120 тысяч подписей

Больше 130 тысяч человек потребовали немедленного прекращения уголовного преследования муниципального депутата Юлии Галяминой, которой прокуратура попросила назначить 3 года года по обвинению в неоднократном нарушении проведения митингов. Петицию с соответствующим требованием они подписали на сайте change.org.

Только за прошедшие выходные свои подписи на сайте оставили больше 120 тысяч человек. Люди начали активно подписывать петицию после того, как 18 декабря обвинение запросило для Галяминой три года колонии.

«На ее счету общественная кампания по поддержке многодетных семей, защита интересов и прав подростков на пособия и поддержку от государства […] Требуем немедленного прекращения уголовного преследования Юлии Галяминой и возвращения ей всех ее законных прав, а заодно и изъятой техники», — отметили авторы петиции.

По мнению гособвинения, Галямина призывала в соцсетях к участию в несогласованных акциях, на них скандировала лозунги, призывала «выходить и защищать свои права», не выполняла законные требования полицейских, создавала условия нарушения правопорядка, привлекала внимание граждан и сотрудников СМИ, мешала проходу пешеходам и проезду общественного транспорта.

Галямину обвиняют по «дадинской статье» за многократное нарушение проведения митингов и собраний (ст. 212.1 УК РФ). Однако муниципальный депутат с обвинениями не согласна, и считает, что это дело было заведено только для того, чтобы не допустить ее до выборов в Госдуму.