Аксенов пообещал покрыть 50% расходов на новые виноградники «Массандры», проданной Ковальчукам 

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал за счет бюджета финансировать винзавод «Массандра», который на прошлой неделе власти республики продали «дочке» банка «Россия» по заниженной стоимости. Об этом глава республики сообщил в своем фейсбуке.

Продажу «Массандры» власти объяснили недостатком бюджетного финансирования на развитие предприятия и необходимостью частных инвестиций.

«Правительство республики компенсирует инвестору практически 50% на затраты, связанные с закладкой виноградников и садов на территории Республики Крым, — считает Аксенов — Данная мера оказывается, в первую очередь, при поддержке федерального бюджета. Предполагается, что в ближайшее время собственник представит план развития предприятия».

Также глава Крыма пообещал, что ресурсоснабжающие предприятия не уйдут с молотка. По его словам, для винодельческих предприятий, санаториев и прочего имущества республики гораздо эффективнее продажа активов частным лицам, которые смогут инвестировать в развитие предприятие.

«Как это случилось с винодельческим комбинатом «Массандра», — уточнил он. «Рад, что собственником стал крупный игрок, известный на рынке и имеющий необходимый финансовый продукт, а также высокую компетенцию», — отметил Сергей Аксенов.

Ранее «Новая газета» писала, что основанный князем Голицыным и занесенный (благодаря крупнейшей в мире коллекции вин) в Книгу рекордов Гиннесса ялтинский винзавод «Массандра» 14 декабря ушел с молотка за 5,327 млрд рублей. Покупателем стала компания «Южный проект» — дочернее предприятие банка «Россия», крупнейшим инвестором которого является миллиардер и один из соучредителей кооператива «Озеро» Юрий Ковальчук. Сумма сделки, даже по самым скромным подсчетам, выглядит заниженной в десятки раз.