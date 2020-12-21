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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 141 от 21 декабря 2020

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Аксенов пообещал покрыть 50% расходов на новые виноградники «Массандры», проданной Ковальчукам 

Общество6

Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»

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Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал за счет бюджета финансировать винзавод «Массандра», который на прошлой неделе власти республики продали «дочке» банка «Россия» по заниженной стоимости. Об этом глава республики сообщил в своем фейсбуке.

Продажу «Массандры» власти объяснили недостатком бюджетного финансирования на развитие предприятия и необходимостью частных инвестиций.

«Правительство республики компенсирует инвестору практически 50% на затраты, связанные с закладкой виноградников и садов на территории Республики Крым, — считает Аксенов — Данная мера оказывается, в первую очередь, при поддержке федерального бюджета. Предполагается, что в ближайшее время собственник представит план развития предприятия».

Также глава Крыма пообещал, что ресурсоснабжающие предприятия не уйдут с молотка. По его словам, для винодельческих предприятий, санаториев и прочего имущества республики гораздо эффективнее продажа активов частным лицам, которые смогут инвестировать в развитие предприятие.

«Как это случилось с винодельческим комбинатом «Массандра», — уточнил он. «Рад, что собственником стал крупный игрок, известный на рынке и имеющий необходимый финансовый продукт, а также высокую компетенцию», — отметил Сергей Аксенов.

Ранее «Новая газета» писала, что основанный князем Голицыным и занесенный (благодаря крупнейшей в мире коллекции вин) в Книгу рекордов Гиннесса ялтинский винзавод «Массандра» 14 декабря ушел с молотка за 5,327 млрд рублей. Покупателем стала компания «Южный проект» — дочернее предприятие банка «Россия», крупнейшим инвестором которого является миллиардер и один из соучредителей кооператива «Озеро» Юрий Ковальчук. Сумма сделки, даже по самым скромным подсчетам, выглядит заниженной в десятки раз.

Теги:
sn, озеро, аксенов, массандра, крым
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