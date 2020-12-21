Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации COVID

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией. Ограничения вступают в силу с полуночи 22 декабря и будут действовать в течение недели. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор отслеживает «генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19».

Уже почти 30 стран ограничили авиасообщение с Великобританией из-за распространения новой мутации коронавируса. Последними ограничения ввели Дания, которая закрыла воздушное пространство для самолетов из Великобритании на 48 часов, а также Португалия, Польша, Гонконг и Норвегия.

Новый вид COVID-19 — мутацию VUI-202012/01 — выявили на прошлой неделе в Великобритании. По словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.

В Службе общественного здравоохранения Англии заявили, что новый штамм активно распространялся в Великобритании с середины ноября, но мог появиться в стране уже в сентябре. В Лондоне на новый тип вируса приходится по меньшей мере 60% новых случаев заражения.