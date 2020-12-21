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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 141 от 21 декабря 2020

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В Воронежской области снесут памятник Аленке через три дня после открытия

Общество2 795

2 795
 

В Нововоронеже демонтируют установленный в пятницу памятник Аленке, на внешний вид которого пожаловались жители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации города Светлану Тулинову.

«Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, проект, который разработал воронежский художник, стоил около миллиона рублей, но из бюджета города на него «не было потрачено ни копейки». 

Местные жители раскритиковали арт-объект в социальных сетях. 

Памятник установили к 250-летию села Новая Аленовка. По местной легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в другие края искать землю для поселения) нашла хорошее место на берегу ручья и позвала жить односельчан. 

Теги:
sf, воронежская область, снос, памятники

Генпрокуратура признала «нежелательным» на территории России «Пражский центр гражданского общества»

Общество2 164

2 164
 

Генеральная прокуратура признала «нежелательной» на территории России неправительственную организацию (НПО) «Пражский центр гражданского общества». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру, деятельность «Пражского центра» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России». Отмечается, что информацию о решении направили в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных нежелательных на территории России НПО.

«Пражский центр гражданского общества» станет 30-й организацией в перечне «нежелательных». В этот список, согласно информации на сайте Минюста, входят в том числе Общественное сетевое движение «Открытая Россия», «Европейская Платформа за Демократические Выборы», «Национальный фонд в поддержку демократии», «Международный центр электоральных исследований» и другие организации.

После внесения в список счета организации, которую объявили «нежелательной», замораживаются, ее сотрудникам запрещается продолжать ее работу в России.

Как сообщается на сайте «Пражского центра», в нем проводятся семинары, лекции и другие мероприятия для журналистов и сотрудников НКО. Миссией центра является «поддержка гражданского общества и независимых медиа», а основные направления работы НПО включают проведение обучающих программ и распределение грантов. Центр работает в 12 странах Европы и Центральной Азии.

Теги:
некоммерческие организации, ng, нежелательные организации
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