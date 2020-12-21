В Воронежской области снесут памятник Аленке через три дня после открытия

В Нововоронеже демонтируют установленный в пятницу памятник Аленке, на внешний вид которого пожаловались жители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации города Светлану Тулинову.

«Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, проект, который разработал воронежский художник, стоил около миллиона рублей, но из бюджета города на него «не было потрачено ни копейки».

Местные жители раскритиковали арт-объект в социальных сетях.

Памятник установили к 250-летию села Новая Аленовка. По местной легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в другие края искать землю для поселения) нашла хорошее место на берегу ручья и позвала жить односельчан.