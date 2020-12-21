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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Генпрокуратура признала «нежелательным» на территории России «Пражский центр гражданского общества»
Генеральная прокуратура признала «нежелательной» на территории России неправительственную организацию (НПО) «Пражский центр гражданского общества». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру, деятельность «Пражского центра» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России». Отмечается, что информацию о решении направили в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных нежелательных на территории России НПО.
«Пражский центр гражданского общества» станет 30-й организацией в перечне «нежелательных». В этот список, согласно информации на сайте Минюста, входят в том числе Общественное сетевое движение «Открытая Россия», «Европейская Платформа за Демократические Выборы», «Национальный фонд в поддержку демократии», «Международный центр электоральных исследований» и другие организации.
После внесения в список счета организации, которую объявили «нежелательной», замораживаются, ее сотрудникам запрещается продолжать ее работу в России.
Как сообщается на сайте «Пражского центра», в нем проводятся семинары, лекции и другие мероприятия для журналистов и сотрудников НКО. Миссией центра является «поддержка гражданского общества и независимых медиа», а основные направления работы НПО включают проведение обучающих программ и распределение грантов. Центр работает в 12 странах Европы и Центральной Азии.