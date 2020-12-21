Генпрокуратура признала «нежелательным» на территории России «Пражский центр гражданского общества»

Генеральная прокуратура признала «нежелательной» на территории России неправительственную организацию (НПО) «Пражский центр гражданского общества». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру, деятельность «Пражского центра» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России». Отмечается, что информацию о решении направили в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных нежелательных на территории России НПО.

«Пражский центр гражданского общества» станет 30-й организацией в перечне «нежелательных». В этот список, согласно информации на сайте Минюста, входят в том числе Общественное сетевое движение «Открытая Россия», «Европейская Платформа за Демократические Выборы», «Национальный фонд в поддержку демократии», «Международный центр электоральных исследований» и другие организации.

После внесения в список счета организации, которую объявили «нежелательной», замораживаются, ее сотрудникам запрещается продолжать ее работу в России.

Как сообщается на сайте «Пражского центра», в нем проводятся семинары, лекции и другие мероприятия для журналистов и сотрудников НКО. Миссией центра является «поддержка гражданского общества и независимых медиа», а основные направления работы НПО включают проведение обучающих программ и распределение грантов. Центр работает в 12 странах Европы и Центральной Азии.