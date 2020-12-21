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№ 141 от 21 декабря 2020

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Минюст начал внеплановую проверку «Нижегородского женского кризисного центра»

Общество865

865
 

Минюст Нижегородской области по инициативе прокуратуры начал внеплановую проверку «Нижегородского женского кризисного центра». Об этом в своем фейсбуке сообщает директор центра Анастасия Ермолаева.

По ее словам, плановая проверка еще не закончилась, а предмет проверки — «признание нашей организации („Нижегородского женского кризисного центра“ — ред.) иностранным агентом». «Мы состоим в реестре социально-ориентированных некоммерческих организаций и никакой политической деятельностью не занимаемся», — отметила Ермолаева.

Директор центра добавила, что, если организацию признают иностранным агентом, то она будет должна заплатить штрафы в размере 300 тыс. и 100 тыс. рублей, у них могут отобрать муниципальное помещение, а также организация не сможет давать бесплатную социальную рекламу о работе и о проблеме насилия на улицах города и у центра будет множество других проблем.

После внесения в реестр иностранных агентов, представители организации больше не смогут входить в общественные советы при ГУВД и Следственном комитете по Нижегородской области.

Это не первый раз, когда проверяющие органы приходили с внеплановой проверкой сразу к нескольким организациям. Накануне Анна Ривина, директор центра «Насилию.нет», который помогает жертвам домашнего насилия, рассказала о том, что Министерство юстиции начало проверку центра по заявлению постороннего гражданина — «какого-то г-на Трубецкого».

Также в начале декабря сотрудники прокуратуры Москвы пришли с проверкой в Правозащитный центр «Мемориал». Как сообщали тогда в организации, предмет проверки — исполнение законодательства о деятельности некоммерческих организаций (НКО).

Теги:
минюст, проверки, ng
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