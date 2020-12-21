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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Умер один из создателей «Ну, погоди!», детский писатель Александр Курляндский
В возрасте 82 лет скончался детский писатель и драматург Александр Курляндский. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на его близких.
Друг писателя, продюсер Александр Лебедев, сообщил ТАСС, что Курляндский умер после продолжительной болезни.
Александр Курляндский — один из авторов мультсериалов «Ну, погоди!» и «Возвращение блудного попугая», а также мультфильмов «Грибной дождик», «Встречайте бабушку», «А Баба Яга против!». Некоторые из юмористических рассказов автора экранизировали в киножурнале «Ералаш».
В 1988 году Курляндский вместе с режиссером Вячеславом Котеночкиным и художником Светозаром Русаковым получил Государственную премию СССР за произведения литературы и искусства для детей.
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Теги:sf, мультфильмы, писатели
«Направлен на исследование жизненных траекторий»: Департамент образования Москвы заявил, что опросы о политических взглядах учителей рассылал центр РАНХиГС
Наталья Глуховакорреспондент
Департамент образования и науки Москвы прокомментировал сообщения об анкетах с вопросами об участии учителей в митингах. В ведомстве «Новой газете» ответили, что не принимали участие в анкетировании, однако не отрицали сам факт опроса.
По словам департамента, анкету составил Центр социологических исследований РАНХиГС, который «самостоятельно обращался в некоторые школы с просьбой принять участие в анкетировании».
«Содержание анкеты самостоятельно определяется центром в соответствии с объектом исследования, обработка всех результатов также проводится центром социологических исследований РАНХиГС», — заявили в ведомстве.
В департаменте добавили, что участие в опросе старшеклассников, их родителей и учителей «совершенно добровольное и анонимное», а опрос «направлен на исследование жизненных и образовательных траекторий».
О том, что в столичные школы разослали анкету для учителей с вопросами об участии в митингах, сообщал телеканал «Дождь», подлинность документов телеканалу подтвердили учителя двух московских школ. «Дождь» заявлял, что анкету присылал Департамент образования Москвы.
По информации телеканала, анкетируемый должен ответить на несколько вопросов о своих политических взглядах и действиях. Среди них — «За последние годы в Москве состоялся ряд митингов, как оппозиционных, так и в поддержку действующей власти. Участвовали ли Вы в этих митингах?», «Обсуждаете ли Вы со своими учениками события, которые происходят в стране, мире?».
По словам анонимных источников телеканала, руководители школ «рассылают эти анкеты своим подчиненным» и «настойчиво просят» пройти опрос. Похожий опрос проводят среди старшеклассников и их родителей, сообщил тогда «Дождю» руководитель лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.