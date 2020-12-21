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№ 141 от 21 декабря 2020

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Суд признал экс-главу Серпуховского района Шестуна виновным в коррупции

Общество207

207
 

Подольский городской суд Московской области признал бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна виновным в совершении коррупционных преступлений, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд установил: Александр Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», — объявила судья Татьяна Юферова.

Суд продолжает оглашать приговор. 

Около Подольского городского суда задержали участника одиночного пикета в поддержку Шестуна, передает «ОВД-Инфо». За несколько часов до этого сотрудники ГИБДД остановили автобус, в котором находилась группа поддержки экс-главы Серпуховского района, и устроили досмотр пассажиров. 

Гособвинение просило приговорить Шестуна к 20 годам колонии строгого режима, а также назначить ему штраф в размере 50 млн рублей и взыскать с него 64 млн рублей.

Супруга подсудимого Юлия Шестун отмечала, что такой срок «за экономические преступления в России, пожалуй, еще никому не давали».

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Бывшего главу Серпуховского района арестовали в июле 2018 года. Его обвинили в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и получении взятки (ст. 290 УК).

Шестун обвинения не признал и назвал уголовное преследование сфабрикованным. В знак протеста он более 200 дней держал голодовку. В декабре 2018 его начали принудительно кормить в СИЗО, он заявлял о применении насилия во время процедур.

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Теги:
Подмосковье , sf, серпухов, приговор, шестун
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