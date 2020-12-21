Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Помогите

Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 141 от 21 декабря 2020

Читать номер

«Направлен на исследование жизненных траекторий»: Департамент образования Москвы заявил, что опросы о политических взглядах учителей рассылал центр РАНХиГС

Политика60

Наталья Глуховакорреспондент

60
 

Департамент образования и науки Москвы прокомментировал сообщения об анкетах с вопросами об участии учителей в митингах. В ведомстве «Новой газете» ответили, что не принимали участие в анкетировании, однако не отрицали сам факт опроса.

По словам департамента, анкету составил Центр социологических исследований РАНХиГС, который «самостоятельно обращался в некоторые школы с просьбой принять участие в анкетировании». 

«Содержание анкеты самостоятельно определяется центром в соответствии с объектом исследования, обработка всех результатов также проводится центром социологических исследований РАНХиГС», — заявили в ведомстве.

В департаменте добавили, что участие в опросе старшеклассников, их родителей и учителей «совершенно добровольное и анонимное», а опрос «направлен на исследование жизненных и образовательных траекторий».

О том, что в столичные школы разослали анкету для учителей с вопросами об участии в митингах, сообщал телеканал «Дождь», подлинность документов телеканалу подтвердили учителя двух московских школ. «Дождь» заявлял, что анкету присылал Департамент образования Москвы.

По информации телеканала, анкетируемый должен ответить на несколько вопросов о своих политических взглядах и действиях. Среди них — «За последние годы в Москве состоялся ряд митингов, как оппозиционных, так и в поддержку действующей власти. Участвовали ли Вы в этих митингах?», «Обсуждаете ли Вы со своими учениками события, которые происходят в стране, мире?».

По словам анонимных источников телеканала, руководители школ «рассылают эти анкеты своим подчиненным» и «настойчиво просят» пройти опрос. Похожий опрос проводят среди старшеклассников и их родителей, сообщил тогда «Дождю» руководитель лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Теги:
казалось бы при чем тут политика, опрос, москва, школы, ng
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera