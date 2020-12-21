МВД Беларуси сообщило о создании базы данных участников протестных акций

МВД Беларуси создало базу данных участников «несанкционированных акций». Об этом в эфире государственного канала «Беларусь 1» заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

«После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы», — заявил Купченя (цитата по «Медиазоне.Беларусь»).

Телеканал уточнил, что в базе имеется информация о поле, возрасте, регионе, месте работы или учебы участника протестов и «увлечение». Начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко заявил, что эта задача была поставлена Александром Лукашенко:

«В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно административному кодексу», — уверил он.

Как говорится в сюжете, человек, проживает, к примеру, в Бресте и участвовал там в «несанкционированных массовых мероприятиях», а потом приезжает в Минск и там тоже выходит на акции протеста, то его проверят по базе данных, и, так как человек принимает участие в акции повторно, это будет иметь «существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде».

В сентябре 2020 года белорусский телеграм-канал Nexta Live, активно поддерживающий протесты, выложил данные тысячи задерживавших белорусов силовиков. Создатели канала предупредили, что при продолжении задержаний они продолжат массовую публикацию данных о силовиках. В базе указывались фамилии, имена и отчества сотрудников МВД, даты рождения, места службы и должности.

После голосования на президентских выборах, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, в Беларуси начались массовые протесты. ЦИК рапортовал, что главная соперница Лукашенко — Светлана Тихановская — набрала лишь около 10% голосов. Во время митингов силовики грубо и массово задерживают протестующих, многие задержанные рассказывали о применении к ним насилия.