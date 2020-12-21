В России за сутки выявили рекордные 29350 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 29350 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии. Накануне, 20 декабря, за сутки во всей стране выявили 28510 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 2 877 727. В Москве за последний день выявили 7797 новых заболевших COVID-19 — это на 534 больше, чем накануне.

В Санкт-Петербурге выявили 3752 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1523, в Нижегородской области — 501, в Свердловской области — 396, в Псковской области — 394.

За последний день скончались 493 пациента с COVID-19, число жертв коронавирусной инфекции за все время пандемии достигло 51 351.

В Роспотребнадзор сообщили, что после введения вакцины от коронавируса нужно избегать стрессов: «После вакцинации от новой коронавирусной инфекции следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — предупредили в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что россияне старше 60 лет могут получить возможность сделать прививку от COVID-19 уже на этой неделе. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, прошедшей 17 декабря, отметил, что сам пока не мог сделать прививку из-за возрастных ограничений.