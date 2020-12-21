Бизнесмены в Иркутске поставили «подобие виселицы» у здания местного правительства в знак протеста против коронавирусных мер

Иркутские бизнесмены поставили «подобие виселицы» около здания местного правительства. На сообщение в группе «Инцидент.Иркутск» обратила внимание «Тайга.инфо».

Под «виселицей» на табуретке стояло чучело, олицетворяющее бизнес. По данным издания, так предприниматели отреагировали на ограничения, установленные иркутскими чиновниками «под предлогом борьбы с коронавирусом».

На манекен повесили таблички «бизнес», «кредиты», «налоги», «электроэнергия», а около табуретки стоял плакат: «Нет бизнеса, нет налогов, нет бюджета». По данным «Тайги.инфо», в городе также прошли одиночные пикеты в поддержку предпринимателей. К протестующим приехали сотрудники полиции, о задержаниях пока не сообщается.

Как отмечает «Инцидент.Иркутск», на 21 декабря у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева запланировано совещание с представителем Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири о необходимости введения отсрочки по арендным платежам для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Иркутской области COVID-19 заразились 31812 человека, умерли 775 пациентов с коронавирусной инфекцией.