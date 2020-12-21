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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Бизнесмены в Иркутске поставили «подобие виселицы» у здания местного правительства в знак протеста против коронавирусных мер
Иркутские бизнесмены поставили «подобие виселицы» около здания местного правительства. На сообщение в группе «Инцидент.Иркутск» обратила внимание «Тайга.инфо».
Под «виселицей» на табуретке стояло чучело, олицетворяющее бизнес. По данным издания, так предприниматели отреагировали на ограничения, установленные иркутскими чиновниками «под предлогом борьбы с коронавирусом».
На манекен повесили таблички «бизнес», «кредиты», «налоги», «электроэнергия», а около табуретки стоял плакат: «Нет бизнеса, нет налогов, нет бюджета». По данным «Тайги.инфо», в городе также прошли одиночные пикеты в поддержку предпринимателей. К протестующим приехали сотрудники полиции, о задержаниях пока не сообщается.
Как отмечает «Инцидент.Иркутск», на 21 декабря у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева запланировано совещание с представителем Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири о необходимости введения отсрочки по арендным платежам для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.
По данным оперштаба, с начала пандемии в Иркутской области COVID-19 заразились 31812 человека, умерли 775 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Теги:ng, коронавирус, иркутск
Reuters: команда Байдена обсуждает введение санкций против России в ответ на массовую хакерскую атаку
Команда избранного президента США Джо Байдена обсуждает возможные санкции против России после массовой хакерской атаки. Об этом сообщает агентсво Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, после инаугурации администрация Байдена рассмотрит несколько вариантов ответа России, таких как введение жестких экономических санкций или ответная кибератака на российскую инфраструктуру.
Будущий глава администрации Байдена Рон Клейн заявил, что против организаторов хакерской атаки готовятся не «просто санкции», а меры, которые снизили бы способность совершать взломы. При этом, по данным Reuters, команда избранного президента намерена «избежать эскалации конфликта» между Россией и США.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не считает, что за масштабной кибератакой на американские правительственные учреждения стоит Россия, и допустил, что это мог быть и Китай. Однако госсекретарь США Майк Помпео, в отличие от Трампа, уверен, что именно российские хакеры участвовали в масштабной кибератаке на программное обеспечение американской SolarWinds.
Фирма SolarWinds обслуживает центры по контролю и профилактике заболеваний, Государственный департамент США, министерство юстиции, некоторые подразделения Пентагона, а также Агентство национальной безопасности США.
О том, что госведомства США могли пострадать от масштабной кибератаки, предположительно совершенной группой российских хакеров, стало известно 15 декабря. Жертвами кибератаки могли стать и частные пользователи — по данным IT-компании SolarWinds, предоставляющей программное обеспечение (в том числе и правительству США), около 18 тыс. пользователей загрузили «вирусное» обновление.