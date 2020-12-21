Reuters: команда Байдена обсуждает введение санкций против России в ответ на массовую хакерскую атаку

Команда избранного президента США Джо Байдена обсуждает возможные санкции против России после массовой хакерской атаки. Об этом сообщает агентсво Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, после инаугурации администрация Байдена рассмотрит несколько вариантов ответа России, таких как введение жестких экономических санкций или ответная кибератака на российскую инфраструктуру.

Будущий глава администрации Байдена Рон Клейн заявил, что против организаторов хакерской атаки готовятся не «просто санкции», а меры, которые снизили бы способность совершать взломы. При этом, по данным Reuters, команда избранного президента намерена «избежать эскалации конфликта» между Россией и США.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не считает, что за масштабной кибератакой на американские правительственные учреждения стоит Россия, и допустил, что это мог быть и Китай. Однако госсекретарь США Майк Помпео, в отличие от Трампа, уверен, что именно российские хакеры участвовали в масштабной кибератаке на программное обеспечение американской SolarWinds.

Фирма SolarWinds обслуживает центры по контролю и профилактике заболеваний, Государственный департамент США, министерство юстиции, некоторые подразделения Пентагона, а также Агентство национальной безопасности США.

О том, что госведомства США могли пострадать от масштабной кибератаки, предположительно совершенной группой российских хакеров, стало известно 15 декабря. Жертвами кибератаки могли стать и частные пользователи — по данным IT-компании SolarWinds, предоставляющей программное обеспечение (в том числе и правительству США), около 18 тыс. пользователей загрузили «вирусное» обновление.