Исследование: треть российских сотрудников потеряли в своих доходах в 2020 году

Около трети российских сотрудников (32%) в этом году потеряли в своих доходах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays.

У 15% респондентов доходы сократились более чем на 21%, у 8% — на 11-20%, у 9% они упали на 5-10%. Из тех, кто сообщил о падении доходов, 19% отметили, что они уволились по собственному желанию, 18% сообщили о сокращении зарплат, 14% — об уменьшении бонусов на работе, 11% — о смене места деятельности на менее доходное.

У 38% сотрудников доход в этом году остался на прежнем уровне, у 30% он увеличился. Большинство опрошенных (59%) ожидают роста доходов в 2021 году, однако треть (33%) не думают, что их заработки изменятся, а 8% ждут дальнейшего снижения.

В опросе, который проводился в октябре–декабре, участвовали почти пять тысяч сотрудников и работодателей. По итогам прошлого года о сокращении своих доходов сообщали лишь 7% участников исследования, процент тех, у кого доходы увеличились, составил 58% и никто из опрошенных не ждал уменьшения доходов.

Ранее опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показал, что две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции. Исследователи пришли к выводу, что потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса в категорию бедных. Другое исследование показало, что число регионов с уровнем безработицы 10% и выше за год увеличилось вдвое.