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№ 141 от 21 декабря 2020

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Более 20 стран ограничили авиасообщение из-за новой мутации COVID. Новый штамм активно распространялся в Великобритании с ноября

Общество1 669

1 669
 

Более 20 стран ограничили авиасообщение из-за распространения новой мутации COVID-19, большинство из них приостановили прием рейсов из Великобритании, где впервые обнаружили мутагенный штамм. Последней ограничения ввела Саудовская Аравия — она полностью приостановила международное авиасообщение, закрыла сухопутные границы и морские порты.

«До тех пор, пока не прояснится информация о природе этого вируса, и в целях обеспечения безопасности населения правительство приняло решение приостановить все международные рейсы, за исключением особых случаев, сроком на одну неделю с возможностью пролонгации еще на неделю», — говорится в заявлении МВД королевства, которое опубликовало Alarabiya . Там добавили, что рейсы, которые уже прибыли в королевство из-за рубежа, смогут покинуть страну.

Ранее прием рейсов из Великобритании также приостановили в Австрии, Германии, Швеции, Литве, Италии, Израиле, Канаде, Ирландии, Чехии, Хорватии, Кувейте, Турции и Колумбии. Полностью авиасообщение с Великобританией приостановили в Латвии, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Болгарии, Марокко и Аргентине.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее обнаружила новый тип штамм COVID-19 не только в Великобритании, но и в Дании, Нидерландах и Австралии. В организации уверили, что вирус не стал смертоноснее и что нет данных, что мутагенный штамм не реагирует на вакцину. Позже мутацию обнаружили в ЮАР и Италии. Как заявил итальянский Минздрав, до приезда в страну заразившийся человек был в Великобритании.

В связи с этим некоторые страны решили приостановить авиасообщение не только с Великобританию, но и с другими странами — Израиль приостановил сообщение с Данией и ЮАР, Турция — с Данией, Нидерландами и ЮАР, Швейцария — с ЮАР. 

Некоторые страны, такие как Греция и Испания, еще не приняли решение о закрытии авиасообщения с Великобританией, однако в связи новой мутацией COVID-19 ужесточили карантинные меры. 

Российские власти заявили, что следят за ситуацией и «обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно». При этом в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что не получали указаний от правительственного штаба о приостановке авиасообщения с Великобританией. 

Новый вид COVID-19 — мутация VUI-202012/01 — активно распространялся в Великобритании с середины ноября, но мог появиться в Великобритании в сентябре, следует из заявления Службы общественного здравоохранения Англии. В Лондоне на новый тип вируса приходится по меньшей мере 60% новых случаев заражения. В тех районах страны, где выявили мутагенный штамм, COVID распространялся быстрее, говорится в заявлении.

Новый вид COVID-19 выявили на прошлой неделе в Великобритании. По словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, мутация может быть заразнее прежнего варианта вируса на 70%, но не считается более опасной.

Теги:
великобритания, коронавирус, COVID-19, ng, мутация
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