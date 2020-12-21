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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 21 декабря. Коротко
Общество3 312
Наталья Глуховакорреспондент
3 312
- Более 20 стран ограничили авиасообщение из-за распространения новой мутации COVID-19, большинство из них приостановили прием рейсов из Великобритании. Последней ограничения ввела Саудовская Аравия — она полностью приостановила международное авиасообщение, закрыла сухопутные границы и морские порты на неделю с возможностью продления меры еще на семь дней.
- Новый вид COVID-19 — мутация VUI-202012/01 — активно распространялся в Великобритании с середины ноября, но мог появиться в Великобритании в сентябре, следует из заявления Службы общественного здравоохранения Англии. В Лондоне на новый тип вируса приходится по меньшей мере 60% новых случаев заражения. Новый вид COVID-19, по словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, может быть заразнее прежнего на 70%.
- В Москве за сутки скончались 75 человек с COVID-19. Общее число жертв вируса в столице выросло до 10 469. C 21 декабря стартовала запись на вакцинацию «Спутником V» для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, ранее вакцина была доступна медработникам, педагогам и сотрудникам городских социальных учреждений.
- Треть российских сотрудников (32%) в этом году потеряли в своих доходах. У 15% респондентов доходы сократились более чем на 21%, у 8% — на 11-20%, у 9% они упали на 5-10%. По итогам прошлого года о сокращении своих доходов сообщали лишь 7% участников исследования.
- В первом квартале 2021 года Mail.ru Group и «Ростелеком» намерены запустить аналог американского Zoom — сервис «Сферум». В начале года компании намерены провести тестирование платформы для обучения и общения школьников в 15 регионах России.
- Биткойн обновил исторический максимум — стоимость криптовалюты в ходе торгов поднялась выше 24 тысяч долларов, следует из данных CoinMarketCap. За неделю биткоин подорожал на 24%.
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Теги:биткоин, мутация, коронавирус, COVID-19
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