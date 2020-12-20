МВД: на протестах в Беларуси задержали около 100 человек

На «Марше народного трибунала» в Минске силовики задержали как минимум 100 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минскую милицию.

Правозащитный центр «Весна», к 17:50 располагает данными о 71 задержанном, среди которых также жители Солигорска, Гродно, Витебска, Новополоцка, Борисова, Смиловичей и Боровлян. Как отмечает Euroradio, в Витебске задержали одну из лидеров белорусского отделения молодежной волонтерской организации YMCA Кристину Мирсалимову.

В прошлое воскресенье на «Маршах народного обвинения» силовики задержали более 300 человек, среди которых были журналисты и школьники.

Массовые протесты в Беларуси начались после голосования на президентских выборах, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, заявив, что его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь около 10% голосов. Во время митингов силовики грубо задерживают протестующих, многие задержанные рассказывали о применении к ним насилия.