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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 140 от 18 декабря 2020

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МВД: на протестах в Беларуси задержали около 100 человек

Общество206

206
 

На «Марше народного трибунала» в Минске силовики задержали как минимум 100 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минскую милицию. 

Правозащитный центр «Весна», к 17:50 располагает данными о 71 задержанном, среди которых также жители Солигорска, Гродно, Витебска, Новополоцка, Борисова, Смиловичей и Боровлян. Как отмечает Euroradio, в Витебске задержали одну из лидеров белорусского отделения молодежной волонтерской организации YMCA Кристину Мирсалимову.

В прошлое воскресенье на «Маршах народного обвинения» силовики задержали более 300 человек, среди которых были журналисты и школьники.

Массовые протесты в Беларуси начались после голосования на президентских выборах, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, заявив, что его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь около 10% голосов. Во время митингов силовики грубо задерживают протестующих, многие задержанные рассказывали о применении к ним насилия.

Теги:
sf, задержания, протесты, марш, беларусь

На Тенерифе задержали россиянина по делу о хищении 900 тысяч евро

Общество555

555
 

Национальная полиция Испании задержала на острове Тенерифе 56-летнего россиянина, который находился в международном розыске по запросу российских властей. Об этом сообщает издание 20 Minutos со ссылкой на Главное управление полиции Канарских островов.

Мужчину подозревают в мошенничестве и хищениях. По данным издания, это происходило, когда он занимал должность директора компании в России. Ущерб от его действий оценивают в 900 тысяч евро. 

Испанская полиция задержала мужчину в муниципалитете Адехе, который находится на острове Тенерифе, уточняет издание. 

На этой неделе полиция Испании сообщила о задержании 23 человек, среди которых восемь россиян, по подозрению в отмывании денег «русской мафии».

По данным правоохранителей, преступная группа привлекала юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров для контроля ключевых секторов испанской экономики.

Теги:
sf, розыск, испания, хищения, задержания
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