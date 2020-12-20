На Тенерифе задержали россиянина по делу о хищении 900 тысяч евро

Национальная полиция Испании задержала на острове Тенерифе 56-летнего россиянина, который находился в международном розыске по запросу российских властей. Об этом сообщает издание 20 Minutos со ссылкой на Главное управление полиции Канарских островов.

Мужчину подозревают в мошенничестве и хищениях. По данным издания, это происходило, когда он занимал должность директора компании в России. Ущерб от его действий оценивают в 900 тысяч евро.

Испанская полиция задержала мужчину в муниципалитете Адехе, который находится на острове Тенерифе, уточняет издание.

На этой неделе полиция Испании сообщила о задержании 23 человек, среди которых восемь россиян, по подозрению в отмывании денег «русской мафии».

По данным правоохранителей, преступная группа привлекала юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров для контроля ключевых секторов испанской экономики.