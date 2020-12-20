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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 140 от 18 декабря 2020

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На Тенерифе задержали россиянина по делу о хищении 900 тысяч евро

Общество21

21
 

Национальная полиция Испании задержала на острове Тенерифе 56-летнего россиянина, который находился в международном розыске по запросу российских властей. Об этом сообщает издание 20 Minutos со ссылкой на Главное управление полиции Канарских островов.

Мужчину подозревают в мошенничестве и хищениях. По данным издания, это происходило, когда он занимал должность директора компании в России. Ущерб от его действий оценивают в 900 тысяч евро. 

Испанская полиция задержала мужчину в муниципалитете Адехе, который находится на острове Тенерифе, уточняет издание. 

На этой неделе полиция Испании сообщила о задержании 23 человек, среди которых восемь россиян, по подозрению в отмывании денег «русской мафии».

По данным правоохранителей, преступная группа привлекала юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров для контроля ключевых секторов испанской экономики.

Теги:
sf, розыск, испания, хищения, задержания

ВОЗ: новую мутацию коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии

Общество1 509

1 509
 

Помимо Великобритании, новый штамм коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Об этом «Би-би-си» сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как уточнили в ВОЗ, новый вариант распространяется быстрее, но не считается более опасным. Кроме того, сейчас нет поводов утверждать, что он иначе реагирует на вакцину.

Накануне организация также сообщала, что находится в тесном контакте с властями Великобритании по поводу нового штамма коронавируса.

Тем временем жители Лондона начали массово уезжать из города после объявления о введении локдауна.

На фоне новостей об обнаружении нового штамма коронавируса Бельгия и Нидерланды прекратили транспортное сообщение с Великобританией. Такое же решение могут принять Италия, Франция и ФРГ. Причем Германия рассматривает возможность прекращения авиаперелетов как из Великобритании, так и из ЮАР — местные власти тоже сообщили об обнаружении мутации коронавируса.

обновление

16:29 Австрия планирует присоединиться к странам, приостановившим авиасообщение с Великобританией, передает газета Kurier.

Власти Израиля также собираются прекратить авиасообщение с Великобританией, Данией и Южной Африкой. Более того, сейчас в правительстве обсуждается возможность закрытия границ для всех стран.

Теги:
sf, всемирная организация здравоохранения, авиасообщение, великобритания, мутация, коронавирус
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