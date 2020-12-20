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№ 140 от 18 декабря 2020Читать номер
ВОЗ: новую мутацию коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии
Помимо Великобритании, новый штамм коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Об этом «Би-би-си» сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как уточнили в ВОЗ, новый вариант распространяется быстрее, но не считается более опасным. Кроме того, сейчас нет поводов утверждать, что он иначе реагирует на вакцину.
Накануне организация также сообщала, что находится в тесном контакте с властями Великобритании по поводу нового штамма коронавируса.
Тем временем жители Лондона начали массово уезжать из города после объявления о введении локдауна.
На фоне новостей об обнаружении нового штамма коронавируса Бельгия и Нидерланды прекратили транспортное сообщение с Великобританией. Такое же решение могут принять Италия, Франция и ФРГ. Причем Германия рассматривает возможность прекращения авиаперелетов как из Великобритании, так и из ЮАР — местные власти тоже сообщили об обнаружении мутации коронавируса.
обновление
16:29 Австрия планирует присоединиться к странам, приостановившим авиасообщение с Великобританией, передает газета Kurier.
Власти Израиля также собираются прекратить авиасообщение с Великобританией, Данией и Южной Африкой. Более того, сейчас в правительстве обсуждается возможность закрытия границ для всех стран.