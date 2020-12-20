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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 140 от 18 декабря 2020

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Бельгия объявила о закрытии границ для туристов из Великобритании из-за мутации COVID-19

Общество1 460

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С полуночи Бельгия на сутки закроет границы для туристов, прибывающих из Великобритании, из-за нового штамма коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, его слова приводит The Brussels Times. 

Ограничение авиа- и железнодорожного сообщения вводится на 24 часа, однако его могут продлить в случае необходимости. 

Ранее Нидерланды объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения новой разновидности COVID-19. Нидерланды не будут принимать пассажирские авиарейсы до 1 января. 

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса, обнаруженный на территории страны, распространяется на 70% быстрее, но при этом не отличается более тяжелыми симптомами при заболевании. В Лондоне ввели жесткий локдаун — закрыли все предприятия, не несущие жизненно важных функций. Жителям столицы и английских регионов рекомендовано покидать дом только при острой необходимости.

Теги:
sf, мутация, коронавирус, границы, авиасообщение

«Я восхищаюсь тобой»: Пеле поздравил Месси, догнавшего его по числу голов за одну команду

Спорт1 016

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Капитан «Барселоны» 33-летний Лионель Месси забил свой 643-й гол за команду в домашнем матче очередного тура чемпионата Испании по футболу против «Валенсии». Он повторил рекорд бразильского футболиста Пеле, сообщается в твиттере «Барселоны». 

Пеле, который забил такое же количество голов в составе бразильского «Сантоса», поздравил Месси «с историческим достижением». 

«Истории, как у нас с тобой, долгой любви к одному и тому же клубу, к сожалению, будут встречаться все реже и реже. Я восхищаюсь тобой, Лионель Месси», — написал он в инстаграме. 

Аргентинский форвард Лионель Месси играет за «Барселону» на протяжении 20 лет. 

В конце августа футболист уведомил команду о своем желании уйти, однако вскоре объявил о решении остаться в футбольном клубе. «Я люблю «Барселону» и не собираюсь искать где-либо лучшее место, чем она. Однако у меня есть право решать. Я собирался искать новые цели и задачи», — объяснил он. 

Теги:
sf, испания, барселона, футбол
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