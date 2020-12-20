Бельгия объявила о закрытии границ для туристов из Великобритании из-за мутации COVID-19

С полуночи Бельгия на сутки закроет границы для туристов, прибывающих из Великобритании, из-за нового штамма коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, его слова приводит The Brussels Times.

Ограничение авиа- и железнодорожного сообщения вводится на 24 часа, однако его могут продлить в случае необходимости.

Ранее Нидерланды объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения новой разновидности COVID-19. Нидерланды не будут принимать пассажирские авиарейсы до 1 января.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса, обнаруженный на территории страны, распространяется на 70% быстрее, но при этом не отличается более тяжелыми симптомами при заболевании. В Лондоне ввели жесткий локдаун — закрыли все предприятия, не несущие жизненно важных функций. Жителям столицы и английских регионов рекомендовано покидать дом только при острой необходимости.