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№ 140 от 18 декабря 2020

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«Я восхищаюсь тобой»: Пеле поздравил Месси, догнавшего его по числу голов за одну команду

Спорт31

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Капитан «Барселоны» 33-летний Лионель Месси забил свой 643-й гол за команду в домашнем матче очередного тура чемпионата Испании по футболу против «Валенсии». Он повторил рекорд бразильского футболиста Пеле, сообщается в твиттере «Барселоны». 

Пеле, который забил такое же количество голов в составе бразильского «Сантоса», поздравил Месси «с историческим достижением». 

«Истории, как у нас с тобой, долгой любви к одному и тому же клубу, к сожалению, будут встречаться все реже и реже. Я восхищаюсь тобой, Лионель Месси», — написал он в инстаграме. 

Аргентинский форвард Лионель Месси играет за «Барселону» на протяжении 20 лет. 

В конце августа футболист уведомил команду о своем желании уйти, однако вскоре объявил о решении остаться в футбольном клубе. «Я люблю «Барселону» и не собираюсь искать где-либо лучшее место, чем она. Однако у меня есть право решать. Я собирался искать новые цели и задачи», — объяснил он. 

Теги:
sf, испания, барселона, футбол
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