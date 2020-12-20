«Я восхищаюсь тобой»: Пеле поздравил Месси, догнавшего его по числу голов за одну команду

Капитан «Барселоны» 33-летний Лионель Месси забил свой 643-й гол за команду в домашнем матче очередного тура чемпионата Испании по футболу против «Валенсии». Он повторил рекорд бразильского футболиста Пеле, сообщается в твиттере «Барселоны».

Пеле, который забил такое же количество голов в составе бразильского «Сантоса», поздравил Месси «с историческим достижением».

«Истории, как у нас с тобой, долгой любви к одному и тому же клубу, к сожалению, будут встречаться все реже и реже. Я восхищаюсь тобой, Лионель Месси», — написал он в инстаграме.

Аргентинский форвард Лионель Месси играет за «Барселону» на протяжении 20 лет.

В конце августа футболист уведомил команду о своем желании уйти, однако вскоре объявил о решении остаться в футбольном клубе. «Я люблю «Барселону» и не собираюсь искать где-либо лучшее место, чем она. Однако у меня есть право решать. Я собирался искать новые цели и задачи», — объяснил он.