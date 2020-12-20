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№ 140 от 18 декабря 2020

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«Мисс Беларусь-2008» Ольгу Хижинкову выпустили из СИЗО после 42 суток ареста

Общество2 201

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В Беларуси освободили модель и бывшего пресс-секретаря брестского футбольного клуба «Динамо» Ольгу Хижинкову. Она провела в следственном изоляторе 42 дня, сообщает Tut.by. 

Перед освобождением Хижинкову перевели из минского ЦИП на Окрестина в Жодино. 

Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября во время акций протеста и с тех пор судили трижды, каждый раз присуждая по новых 15 суток ареста. 11 декабря встречать ее к СИЗО пришла огромная группа поддержки, но девушку так и не выпустили, продолжая держать в ужасных условиях: с бомжами, в холодной камере, практически не выводя на прогулки.

Протесты в Беларуси начались после голосования на президентских выборах, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, заявив, что его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь около 10% голосов. Во время митингов силовики грубо задерживают протестующих, многие задержанные рассказывали о применении к ним насилия. 

Теги:
sf, задержания, протесты, беларусь
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