«Мисс Беларусь-2008» Ольгу Хижинкову выпустили из СИЗО после 42 суток ареста

В Беларуси освободили модель и бывшего пресс-секретаря брестского футбольного клуба «Динамо» Ольгу Хижинкову. Она провела в следственном изоляторе 42 дня, сообщает Tut.by.

Перед освобождением Хижинкову перевели из минского ЦИП на Окрестина в Жодино.

Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября во время акций протеста и с тех пор судили трижды, каждый раз присуждая по новых 15 суток ареста. 11 декабря встречать ее к СИЗО пришла огромная группа поддержки, но девушку так и не выпустили, продолжая держать в ужасных условиях: с бомжами, в холодной камере, практически не выводя на прогулки.

Протесты в Беларуси начались после голосования на президентских выборах, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, заявив, что его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь около 10% голосов. Во время митингов силовики грубо задерживают протестующих, многие задержанные рассказывали о применении к ним насилия.