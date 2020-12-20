«У нас стоит очередь на усыновление»: главный репродуктолог Минздрава — об ограничениях на аборты и смертях матерей при родах

Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин во время дискуссии о проблемах абортов в России прокомментировал новые ограничения на прерывание беременности. Его слова опубликовало издание «Такие дела».

Аполихин провел в «Сколково» дискуссионную демографическую панель «Рождение ребенка и выбор мужчины» с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой и представителем РПЦ — епископом Городецким и Ветлужским Августином.

Журналистка издания во время обсуждения указала на то, что новый приказ Минздрава предполагает запрет прерывания беременности по медицинским показаниям, например, при тяжелой лимфоме или туберкулезе.

«Получается, женщина должна доносить беременность, даже если это отложит ее лечение и может стоить ей жизни. И ребенок останется сиротой. Вы считаете это справедливым?», — спросила она.

«Ну, ребенок не останется сиротой — у нас стоит очередь на усыновление новорожденных младенцев», — ответил Аполихин.

Сегодня по своему желанию женщина может прервать беременность на сроке до 12 недель, позже — по медицинским показаниям.

Согласно новому проекту Минздрава, показаниями для аборта могут стать активная фаза туберкулеза, краснуха до 20-й недели беременности и болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) IV стадии, а также шизофрения и другие психические расстройства.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала проект «катастрофой».