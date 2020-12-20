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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 140 от 18 декабря 2020

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В России зафиксировали 28 948 новых случаев заражения COVID-19

Общество122

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В России за сутки выявили 28 948 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее в стране выявили 28 209 новых случаев COVID-19 за сутки. 

В Москве за сутки заразились 7263 человек, в Санкт-Петербурге — 3759, в Подмосковье — 1539. На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Нижегородская (+499) и Свердловская (+403) области. 

Непосредственно от COVID-19 за сутки погибли 511 человек, за все время пандемии число жертв коронавируса достигло 50 858. Выздороветь за последние сутки удалось 20 915 пациентам. 

По данным американского университета Джонса Хопкинса, во всем мире с начала пандемии зафиксировали более 76 миллионов случаев заражения коронавирусом. Больше всего заразившихся в США (более 17,6 млн), Индии (более 10 млн) и Бразилии (более 7,2 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения COVID-19.

Теги:
sf, COVID-19, коронавирус

AP: Белый дом в последний момент отменил публикацию заявления с обвинением России в кибератаке

Политика190

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Представители Белого дома подготовили официальное заявление о причастности России к хакерской атаке на системы ведомств США. В последний момент они получили приказ отменить публикацию, передает Associated Press со ссылкой на источник. 

По словам собеседника, в заявлении утвреждалось, что Россия сыграла основную роль в кибератаке. 

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в масштабной кибератаке участвовали российские хакеры. По его мнению, хакеры из России взломали сервисы госведомств США, в том числе и Государственного департамента, и в течение нескольких месяцев имели доступ к информации ряда агентств и частных компаний.

После этого действующий президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что он сомневается в причастности России к кибератаке, и подозревает Китай. Трамп также обвинил СМИ в преувеличении ситуации. 

О масштабной кибератаке на программное обеспечение американской фирмы SolarWinds, обслуживающей госведомства США, предположительно совершенной группой российских хакеров, стало известно 15 декабря. Жертвами кибератаки могли стать и частные пользователи — по данным IT-компании SolarWinds, предоставляющей программное обеспечение (в том числе и правительству США), около 18 тыс. пользователей загрузили «вирусное» обновление.

Теги:
sf, трамп, помпео, взлом, хакеры
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