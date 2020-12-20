В России зафиксировали 28 948 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 28 948 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее в стране выявили 28 209 новых случаев COVID-19 за сутки.

В Москве за сутки заразились 7263 человек, в Санкт-Петербурге — 3759, в Подмосковье — 1539. На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Нижегородская (+499) и Свердловская (+403) области.

Непосредственно от COVID-19 за сутки погибли 511 человек, за все время пандемии число жертв коронавируса достигло 50 858. Выздороветь за последние сутки удалось 20 915 пациентам.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, во всем мире с начала пандемии зафиксировали более 76 миллионов случаев заражения коронавирусом. Больше всего заразившихся в США (более 17,6 млн), Индии (более 10 млн) и Бразилии (более 7,2 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения COVID-19.