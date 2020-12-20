AP: Белый дом в последний момент отменил публикацию заявления с обвинением России в кибератаке

Представители Белого дома подготовили официальное заявление о причастности России к хакерской атаке на системы ведомств США. В последний момент они получили приказ отменить публикацию, передает Associated Press со ссылкой на источник.

По словам собеседника, в заявлении утвреждалось, что Россия сыграла основную роль в кибератаке.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в масштабной кибератаке участвовали российские хакеры. По его мнению, хакеры из России взломали сервисы госведомств США, в том числе и Государственного департамента, и в течение нескольких месяцев имели доступ к информации ряда агентств и частных компаний.

После этого действующий президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что он сомневается в причастности России к кибератаке, и предположил, что за ней может стоять Китай. Он также обвинил СМИ в преувеличении ситуации.

О масштабной кибератаке на программное обеспечение американской фирмы SolarWinds, обслуживающей госведомства США, предположительно совершенной группой российских хакеров, стало известно 15 декабря. Жертвами кибератаки могли стать и частные пользователи — по данным IT-компании SolarWinds, предоставляющей программное обеспечение (в том числе и правительству США), около 18 тыс. пользователей загрузили «вирусное» обновление.