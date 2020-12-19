Джонсон: обнаруженная в Британии мутация COVID-19 распространяется на 70% быстрее. В Лондоне вводится жесткий локдаун

Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Великобритании, более заразен, но при этом не отличается более тяжелыми симптомами при заболевании, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге в субботу.

Увеличение случаев заболевания в королевстве объясняется способностью обнаруженного на прошлой неделе варианта вируса распространяться быстрее, отметил премьер.

По словам Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией COVID-19 оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.

В связи с этим правительство страны объявило о новых коронавирусных ограничениях: отдельные регионы Англии и Лондон, в которых уже введен карантин третьего уровня, переходят на четвертый уровень в соответствии с введенной ранее в стране системой. Это означает закрытие всех предприятий, не несущих жизненно важных функций. Жителям столицы и английских регионов рекомендовано покидать дом только при острой необходимости.

Ранее власти Британии планировали ослабить ограничения на рождественский период, однако теперь премьер «скрепя сердце» заявил, что послаблений не будет. В рамках четвертого уровня ограничений людям рекомендовано контактировать только с жителями их же домохозяйств. В Рождество можно будет встретиться со знакомыми, но лишь при условии, что этот круг общения ограничивается двумя другими домохозяйствами.

«Когда меняется информация от ученых, нам нужно менять и свой подход», — сказал Джонсон. Он также подчеркнул, что вирус сменил тактику «атаки», поэтому Британия меняет тактику «защиты».

«Рождественский период будет очень сложным, но давайте оставаться реалистами», — обратился лидер консерваторов к народу.

8 декабря в Великобритании началась массовая вакцинация препаратом от Pfizer/BioNTech. Джонсон сообщил, что за 10 дней 350 тысяч британцев уже получили первый компонент вакцины.

С начала пандемии в Британии зарегистрированы 2 млн случаев заражения COVID-19 и более 66 тысяч летальных исходов. За минувшие сутки зафиксированы 27052 новых случая заражения коронавирусом, 534 человека скончались.