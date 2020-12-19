Zoom предоставила властям США информацию о взаимодействии с Китаем в рамках дела о срыве видеоконференции сотрудником из КНР

Компания Zoom заявила, что предоставила нескольким прокурорам и регулирующим органам США информацию о взаимодействии с Китаем и другими зарубежными государствами, а также данные о безопасности и конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и два американских прокурора уже несколько месяцев проводят расследование в отношении Zoom. Речь идет об обвинении Министерством юстиции США бывшего сотрудника компании из Китая — его подозревают в оказании помощи КНР и срыве видеоконференции, посвященной годовщине репрессий на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.

Сотрудник из Китая Синьцзян Цзинь был заочно обвинен в сговоре с целью цензуры за срыв конференции Zoom в июне этого года. Предполагалось, что Синьцзян Цзинь будет налаживать контакты Zoom с китайскими властями по вопросам национальной безопасности. Однако его вместе с другими сотрудниками Zoom стали подозревать в выполнении приказов правительства Китая.

В компании заявили, что уволили сотрудника из Китая в ходе внутреннего расследования и отправили сотрудников, подозреваемых в оказании ему помощи, в отпуск до завершения расследования. Ранее в Zoom получили повестки из прокуратуры США — власти искали документы и информацию о вопросах безопасности и конфиденциальности.

Прокуратура еще в июне запросила информацию о контактах между сотрудниками Zoom и представителями правительства Китая, а также о том, пытались ли иностранные правительства когда-либо влиять на политику, практику или действия компании в отношении пользователей из США. Компания Zoom заявила, что «полностью сотрудничает» с прокуратурой и готов ответить на все запросы.