Московский активист Сергей Запольнов нашелся в воинской части в Архангельской области. Два дня назад его без объяснений задержала полиция

Член партии «Яблоко» и активист движения «Мы — молодежь Москвы» Сергей Запольнов оказался призван в армию после задержания полицией. Соратники не могли найти его два дня, а теперь обнаружили в воинской части в Архангельской области, пишет в фейсбуке активист Дмитрий Заир-Бек.

«Сергей Запольнов вышел на связь. Он находится в Архангельской области, номер войсковой части узнаем в начале следующей недели. Поддерживаем контакт с родителями. Похищение состоялось», — написал Заир-Бек.

17 декабря полицейские ломились в квартиру Запольнова и задержали его, как только активист открыл дверь. Правоохранники решили доставить Запольнова в военкомат, не объясняя причин задержания. Портал «ОВД-Инфо» писал со ссылкой на активистку Анну Лойко, что полиция приходила домой к Запольнову и 15 декабря.

Знакомые связывают преследование Сергея с участием в муниципальных выборах 2020 года и оппозиционной деятельностью.

В мае 2020 года активиста задерживали из-за пикетов, а в феврале — из-за того, что Запольнов в составе группы поддержки приехал в Пензу, где суд огласил приговоры фигурантам дела «Сети» (запрещенной в РФ и признанной террористической организации).