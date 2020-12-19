Президент Чили оштрафовал сам себя на 3,5 тыс долларов за нарушение масочного режима

Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в размере 2,5 млн песо (около 3,5 тыс. долларов) за нарушение масочного режима в общественном месте. Об этом в своем твиттере сообщает министерство здравоохранения региона Вальпараисо. Отмечается, что Пиньера сам заявил о своем нарушении.

Ранее в соцсетях распространилась фотография главы Чили и незнакомой ему местной девушки на пляже, а также видео, как Пиньера гуляет по пляжу без маски. Девушка попросила его сделать совместный снимок, после чего опубликовала фотографию в соцсети. Как можно судить по фотографии, и президент, и местная жительница были без медицинских масок. Фото на пляже обошлось президенту в сумму, превышающую среднюю месячную зарплату в Чили.

Пиньера извинился за произошедшее: «Я прогулялся по пляжу, чего не делал с прошлого года. Прогулка была довольно одинокой, пока некоторые люди не узнали меня и не попросили сфотографироваться», — объяснил он и добавил, что «без сомнения, должен был надеть маску, но из-за скорости, с которой произошли события, он не сделал этого, и это была ошибка», о которой он сожалеет и просит прощения.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Чили выявили 581 135 случаев заражения коронавирусом, от коронавируса скончался 16 051 человек. В стране действуют строгие правила ношения масок в общественных местах, также в стране ввели чрезвычайное положение и действует комендантский час.