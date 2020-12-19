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№ 140 от 18 декабря 2020

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Лидер Боснии подарил Лаврову икону из Луганска. Теперь Интерпол выяснит, откуда она у боснийцев

Политика307

307
 

МИД РФ вернет Боснии и Герцеговине образ XVIII века, который министру Сергею Лаврову подарил лидер Республики Сербской (входит в состав БиГ) Милорад Додик в ходе визита в Сараево. Как уточняет ТАСС со ссылкой на ведомство, происхождение иконы выяснит Интерпол.

По данным агентства Srna, речь идет о позолоченной иконе XVIII века, написанной в Луганске. На ней, предположительно, изображен Николай Чудотворец. На обратной стороне образа есть оттиск: «УРСР (от украинского наименования УССР — Українська Радянська Соціалістична Республіка.Прим. ред.). Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту и потребовало объяснить, как икона с оккупированной, согласно позиции Киева, территории непризнанной ЛНР попала в Боснию, а после вернуть образ Украине. Киев считает подаренную Лаврову икону культурным наследием Украины.

МИД БиГ поддержал Украину, прокуратура республики уже возбудила дело.

Ранее двое из трех членов президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) не пришли на запланированную встречу с Лавровым в знак протеста против его высказываний о Дейтонских соглашениях. Представители хорватов и боснийских мусульман в президиуме страны заявили, что российский министр «не уважает» республику. 

До этого Лавров в ходе визита в Сараево пообщался с представителем сербов в президиуме Додиком. Он поддержал резолюцию о военном нейтралитете Республики Сербской в составе БиГ, а на самой встрече не было ни флага, ни другой символики Боснии.

Теги:
kn, интерпол, лавров, луганск, босния и герцеговина, икона
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