Военнослужащих Космических сил США будут называть «стражами»

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что военнослужащие Космических сил будут называться «стражами» («guardians»). Об этом сообщает CNN.

«Мы только что вернулись из Овального кабинета, и поэтому для меня большая честь от имени президента США объявить, что впредь военнослужащие Космических сил США будут называться "стражами"», — заявил Пенс на мероприятии, посвященном первому году существования Космических сил.

Представители Космических сил также заявили, что «наконец могут поделиться именем, под которым они будут известны»: "стражи"». Это решение объявили «после годичного процесса, в ходе которого были поданы сотни заявок и проведены исследования с участием специалистов в области космоса и представителей широкой общественности».

«"Стражи" — это имя с долгой историей в космических операциях, которое восходит к первоначальному девизу космического командования ВВС США в 1983 году — "Стражи высоких границ"», — уточнили представители Космических сил.

Космические силы были созданы в декабре 2019 года. Эта новейшая военная служба страны и первая с момента создания ВВС США в 1947 году. Космические силы предназначены для осуществления военных операций в космическом пространстве. Как говорил президент США Дональд Трамп, новое подразделение, в которое вошли 200 человек, возглавил генерал ВВС Джон Рэймонд, а из федерального бюджета новому роду войск выделили 40 миллионов долларов.