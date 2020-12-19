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№ 140 от 18 декабря 2020

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Помпео: российские хакеры участвовали в кибератаке на госведомства США и могли получить данные Госдепа

Политика54

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хакеры из России участвовали в масштабной кибератаке на программное обеспечение американской фирмы SolarWinds, обслуживающей министерства и другие ведомства США. Об этом сообщает BBC со ссылкой на самого Помпео.

«Мы можем довольно явно утверждать, что именно хакеры из России участвовали в этой деятельности (в кибератаке — ред.)», — заявил Помпео, не уточнив других подробностей предполагаемых связей хакеров с Россией.

Госсекретарь добавил, что, по его мнению, хакеры из России взломали сервисы госведомств США, в том числе и Государственного департамента, и в течение нескольких месяцев имели доступ к информации ряда агентств и частных компаний. Были «значительные усилия по использованию стороннего программного обеспечения для встраивания кода в правительственные системы США», уверил он.

Помпео заявил, что следователи все еще «расследуют, что это такое», и добавил, что большая часть информации, которую удастся выяснить, вероятно, останется секретной.

Американской фирма SolarWinds обслуживает центры по контролю и профилактике заболеваний, Госдеп, министерство юстиции, некоторые подразделения Пентагона, а также Агентство национальной безопасности США. 

О том, что госведомства США могли пострадать от масштабной кибератаки, предположительно совершенной группой российских хакеров, стало известно 15 декабря. Жертвами кибератаки могли стать и частные пользователи — по данным IT-компании SolarWinds, предоставляющей программное обеспечение (в том числе и правительству США), около 18 тыс. пользователей загрузили «вирусное» обновление.

Теги:
сша, хакеры, помпео, ng
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