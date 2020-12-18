Суд оштрафовал Навального на 350 тысяч рублей по иску теперь уже бывшего зятя Мишустина

Люблинский районный суд оштрафовал политика Алексея Навального на 350 тысяч рублей, частично удовлетворив иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина Александра Удодова о защите чести и достоинства. Об этом сообщается в телеграм-канале «Юристы ФБК».

Удодов требовал от Навального 500 тысяч рублей. В январе ФБК выпустил расследование о засекреченной недвижимости Мишустина, в котором говорилось, что Удодов — бизнес-партнер сестры Мишустина Натальи Стениной. Впоследствии выяснилось, что Удодов с 2008 года женат на сестре премьера.

Как сообщает «Интерфакс», Наталья Стенина 18 декабря развелась с Александром Удодовым. Источник агентства отметил, что заявление в ЗАГС подали месяц назад.

Удодов подтвердил факт развода агентству, пояснив, что развод произошел по взаимному согласию, а все имущественные вопросы были урегулированы.

16 декабря «Открытые медиа» опубликовали расследование об Удодове. Журналисты выяснили, что в Германии бизнесмена подозревают в причастности к «делу Сергея Данилочкина» — махинации с НДС на 5,2 млрд рублей.