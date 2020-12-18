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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
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№ 140 от 18 декабря 2020Читать номер
Суд оштрафовал Навального на 350 тысяч рублей по иску теперь уже бывшего зятя Мишустина
Люблинский районный суд оштрафовал политика Алексея Навального на 350 тысяч рублей, частично удовлетворив иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина Александра Удодова о защите чести и достоинства. Об этом сообщается в телеграм-канале «Юристы ФБК».
Удодов требовал от Навального 500 тысяч рублей. В январе ФБК выпустил расследование о засекреченной недвижимости Мишустина, в котором говорилось, что Удодов — бизнес-партнер сестры Мишустина Натальи Стениной. Впоследствии выяснилось, что Удодов с 2008 года женат на сестре премьера.
Как сообщает «Интерфакс», Наталья Стенина 18 декабря развелась с Александром Удодовым. Источник агентства отметил, что заявление в ЗАГС подали месяц назад.
Удодов подтвердил факт развода агентству, пояснив, что развод произошел по взаимному согласию, а все имущественные вопросы были урегулированы.
16 декабря «Открытые медиа» опубликовали расследование об Удодове. Журналисты выяснили, что в Германии бизнесмена подозревают в причастности к «делу Сергея Данилочкина» — махинации с НДС на 5,2 млрд рублей.
Россиянам выписали штрафы на 23 миллиона рублей на несвоевременную передачу тестов на COVID-19
Вернувшимся из-за рубежа россиянам выписали штрафы на общую сумму 23 миллиона рублей за несвоевременную передачу в Роспотребнадзор результатов теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В настоящее время в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей», — уточнили в пресс-службе.
Согласно правилам, введенным для профилактики распространения COVID-19, вернувшиеся из-за рубежа россияне обязаны в течение трех дней после прибытия сдать тест на коронавирус и отправить его в Роспотребнадзор. Сделать это можно через портал госуслуг. До получения результатов теста им рекомендовано соблюдать карантин.
В списке стран, с которыми Россия открыла границы, 16 государств. Однако, по данным надзорного ведомства, лишь три из них — Танзания, Эфиопия и Сейшельские Острова —полностью соответствуют требованиям по коронавирусу. Полностью не соответствуют критериям Швейцария, Турция Беларусь и Казахстан.