В России выявили 28 552 новых случая заражения COVID-19. За сутки скончались 611 человек

Российские врачи за сутки выявили 28 552 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за сутки заразились 6937 человек, в северной столице — 3757, в Подмосковье — 1485. На четвертом и пятом местах по числу заболевших за сутки — Нижегородская (+503) и Свердловская (+402) области. Все с марта в России выявили 2 791 220 случаев COVID-19.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 611 человек, из них 72 — в Москве, 84 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в России умерли 49 762 пациента.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во всем мире достигло 74,9 миллиона, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (более 17,2 млн), Индии (более 9,9 млн) и Бразилии (более 7,1 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения COVID-19.