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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 140 от 18 декабря 2020

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В России выявили 28 552 новых случая заражения COVID-19. За сутки скончались 611 человек

Общество163

163
 

Российские врачи за сутки выявили 28 552 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за сутки заразились 6937 человек, в северной столице — 3757, в Подмосковье — 1485. На четвертом и пятом местах по числу заболевших за сутки — Нижегородская (+503) и Свердловская (+402) области. Все с марта в России выявили 2 791 220 случаев COVID-19.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 611 человек, из них 72 — в Москве, 84 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в России умерли 49 762 пациента.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во всем мире достигло 74,9 миллиона, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (более 17,2 млн), Индии (более 9,9 млн) и Бразилии (более 7,1 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения COVID-19.

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Теги:
sn, россия, коронавирус, пандемия

Аккаунты авторов расследования о Шамалове пытались взломать после пресс-конференции Путина

Общество1 294

1 294
 

Неизвестные пытались взломать аккаунты шестерых авторов расследования «Важных историй» о бизнесмене Кирилле Шамалове, сыне давнего знакомого Владимира Путина, которого издание также называет бывшим зятем президента РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале издания. 

В ночь на 18 декабря произошли попытки взлома фейсбук-аккаунтов журналистов Дмитрия Великовского, Алеси Мароховской и телеграм-аккаунтов Романа Анина, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова. Утром взломщики также попытались получить доступ к фейсбуку Иры Долининой. 

Издание отмечает, что попытки взлома произошли после пресс-конференции Путина, на которой он прокомментировал расследование. 

Президент заявил, что читать расследование о стремительном обогащении его бывшего зятя невозможно. «Компиляция. [...] Все навалено в кучу!», — заявил он.

7 декабря «Важные истории» опубликовали расследование о стремительном обогащении молодого бизнесмена Кирилла Шамалова. Журналисты смогли получить доступ к переписке Шамалова, обнаруженной в интернете австралийским хакером Троем Хантом в 2019 году.

По информации «Важных историй», сразу после свадьбы Шамалова и Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина, бизнесмен всего за 100 долларов приобрел 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур» через офшорную фирму из Белиза.

Издание утверждает, что сделка обошлась Шамалову в 3,8 млн раз дешевле рыночной стоимости. 

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Теги:
sf, расследование, взлом, важные истории, шамалов
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