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№ 140 от 18 декабря 2020

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Аккаунты авторов расследования о Шамалове пытались взломать после пресс-конференции Путина

Общество546

546
 

Неизвестные пытались взломать аккаунты шестерых авторов расследования «Важных историй» о бизнесмене Кирилле Шамалове, сыне давнего знакомого Владимира Путина, которого издание также называет бывшим зятем президента РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале издания. 

В ночь на 18 декабря произошли попытки взлома фейсбук-аккаунтов журналистов Дмитрия Великовского, Алеси Мароховской и телеграм-аккаунтов Романа Анина, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова. Утром взломщики также попытались получить доступ к фейсбуку Иры Долининой. 

Издание отмечает, что попытки взлома произошли после пресс-конференции Путина, на которой он прокомментировал расследование. 

Президент заявил, что читать расследование о стремительном обогащении его бывшего зятя невозможно. «Компиляция. [...] Все навалено в кучу!», — заявил он.

7 декабря «Важные истории» опубликовали расследование о стремительном обогащении молодого бизнесмена Кирилла Шамалова. Журналисты смогли получить доступ к переписке Шамалова, обнаруженной в интернете австралийским хакером Троем Хантом в 2019 году.

По информации «Важных историй», сразу после свадьбы Шамалова и Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина, бизнесмен всего за 100 долларов приобрел 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур» через офшорную фирму из Белиза.

Издание утверждает, что сделка обошлась Шамалову в 3,8 млн раз дешевле рыночной стоимости. 

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Теги:
sf, расследование, взлом, важные истории, шамалов
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