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№ 140 от 18 декабря 2020

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Томские депутаты потребовали от главы СК возбудить уголовное дело о покушении на Навального 

Общество23

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Независимые депутаты городской думы Томска потребовали от главы СК возбудить уголовные дела о покушении на жизнь политика Алексея Навального и о разработке химического оружия. Письмо Александру Бастрыкину в своем твиттере опубликовала депутат Ксения Фадеева.

«Мы […] обеспокоены, что в нашем городе в отношении гражданина России было применено химическое оружие, при этом сделано это при непосредственном участии государства», — говорится в документе.

Заявление также подписали депутаты Андрей Фатеев, Максим Забелин, Василий Еремин, Давид Аветян, Артем Камарев и Евгений Каверин.

Накануне с аналогичными требованиями к Бастрыкину обратились и депутаты Псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук. За день до этого петербургские депутаты написали директору ФСБ Александру Бортникову и потребовали расследовать возможную причастность сотрудников спецслужбы к отравлению оппозиционера.

Поводом для подачи этих заявлений стало расследование The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии ФБК. Журналисты с помощью телефонных биллингов установили личности восьми оперативников секретного подразделения ФСБ, которые с 2017 года следили за Алексеем Навальным. Они, как говорится в расследовании, могут быть причастны к отравлению политика боевым веществом из группы «Новичок».

Теги:
sn, депутаты, отравление, навальный
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