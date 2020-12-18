В Великобритании на 76-м году жизни скончался актер Джереми Буллок, сыгравший Бобу Фетта в «Звездных войнах». О его смерти сообщает «Би-би-си».

Актер скончался накануне вечером в больнице Лондона от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона. «У Буллока была долгая и счастливая карьера. Он был предан своей жене, трем сыновьям и 10 внукам, и они будут ужасно скучать по нему», — сообщил издание представитель артиста.

Буллок известен благодаря своей роли охотника за головами Бобы Фетта в классической трилогии «Звездных войн». Фетт — второстепенный персонаж, во втором фильме трилогии он появляется лишь на восемь минут, однако его образ стал чрезвычайно популярным у зрителей.