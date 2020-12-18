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№ 140 от 18 декабря 2020

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Росгвардия и МВД Беларуси договорились оказывать друг другу «силовую поддержку» 

Политика10

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Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились сотрудничать по вопросам охраны общественного порядка, режимных и государственных объектов и в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Соответствующее соглашение опубликовано на белорусском портале правовой информации.

Согласно документу, силовики двух стран в том числе будут оказывать друг другу «силовую поддержку по противодействию преступности» и обеспечивать госконтроль за оборотом оружия.

Кроме того, ведомства будут развивать спортивные и культурные связи, а также содействовать в санаторно-курортном лечении военнослужащих и работников правоохранительных структур.

Сотрудничество силовиков будет осуществляться по запросам заинтересованной стороны или же по инициативе другой стороны, если та сочтет, что такое содействие необходимо.

После вспыхнувших массовых протестов в Беларуси этим летом президент Владимир Путин по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для «помощи» соседней стране. Российский лидер тогда пояснил, что необходимости в применении этих сил нет, пока «экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой». В середине сентября силовики из резерва вернулись с границы в места постоянной дислокации.

Теги:
sn, росгвардия, силовики, беларусь

Что произошло за ночь 18 декабря. Коротко

Общество885

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  • Росгвардия и МВД Беларуси договорились о взаимодействии. Силовики двух стран будут сотрудничать по вопросам охраны общественного порядка, режимных и государственных объектов и в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Подписанное между ведомствами соглашение предполагает и «силовую поддержку по противодействию преступности».
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Теги:
sn, беларусь, пандемия, франция, задержания
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