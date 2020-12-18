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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
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№ 140 от 18 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 18 декабря. Коротко
Общество216
«Новая газета»редакция
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- Росгвардия и МВД Беларуси договорились о взаимодействии. Силовики двух стран будут сотрудничать по вопросам охраны общественного порядка, режимных и государственных объектах и в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Подписанное между ведомствами соглашение предполагает и «силовую поддержку по противодействию преступности».
- За сутки непосредственно от коронавируса в Москве скончались еще 72 пациента. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших с начала пандемии в столице достигло 10 243. По всей России с марта COVID-19 унес более 49 тысяч жизней.
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил заблокировать входы в Сьяновские пещеры, где накануне заблудились дети. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. Он также распорядился установить близ пещер видеонаблюдение, чтобы «подобное не повторялось». Напомним, накануне в пещерах пропала группа из восьми детей, которые занимались спортивным ориентированием. Их нашли спасатели.
- Лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА стал нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. На это звание также претендовали Криштиану Роналду и капитан «Барселоны» Лионель Месси, который был лучшим футболистом 2019 года.
- В парижском аэропорту Шарль-де-Голль правоохранители задержали 74-летнего владельца модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля. Как уточняет «Либерасьон», его подозревают в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Задержание Брюнеля может быть связано с делом миллиардера Джеффри Эпштейна о торговле людьми.
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Теги:sn, беларусь, пандемия, франция, задержания
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