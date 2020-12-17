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№ 139 от 16 декабря 2020

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МЧС: пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли

Общество1 204

1 204
 

В Подмосковье пропала группа туристов с детьми, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. 

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Пропавших детей нашли спасатели, все они живы и здоровы, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. 

Группа, состоящая из десяти человек, занималась спортивным ориентированием в пещерах Сьяны в городском округе Домодедово. У выхода из пещер людей ждал инструктор. 

Источник ТАСС из экстренных служб сообщил, что группа вошла в пещеры Сьяны в городском округе Домодедово около 11 утра. Выйти туристы должны были около 19:00. 

В составе группы восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. 

Шамалов объяснил получение 3,8% акций «Сибура» за 100 долларов

Общество2 646

2 646
 

Бизнесмен Кирилл Шамалов, которого «Важные истории» назвали бывшим зятем президента России Владимира Путина, заявил, что «рассуждения об уникальности» его положения при покупке акций нефтехимической компании «Сибур» не соответствуют действительности. Комментарий бизнесмена опубликовал РБК.

В заявлении, которое РБК передала пресс-служба компании «Ладога Менеджмент», Шамалов объяснил, что, проработав в «Сибуре» 12 лет, он являлся участником программы мотивации наравне с многими другими менеджерами компании.

«Это обстоятельство позволяет акцентировать внимание общественности на том, что любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, носят спекулятивный характер и направлены на дискредитацию моей бизнес-репутации», — заявил бизнесмен.

Ранее глава «Сибура» Дмитрий Конов объяснил, что выплата в 100 долларов за бумаги «Сибура» Шамаловым была «формальной частью сделки», которая содержала еще несколько условий.

Конов сказал, что Шамалов взял на себя часть долга компании Themis Holdings, владевшей акциями «Сибура». По словам главы компании, сначала бизнесмен получил 0,5%, а потом «смог увеличить свою долю до 4,3% в рамках программы мотивации». При этом Конов не уточнил, какую именно сумму долга заплатил Шамалов.

«Важные истории» опубликовали расследование о стремительном обогащении молодого бизнесмена Кирилла Шамалова, сына давнего знакомого Владимира Путина, которого издание называет также бывшим зятем президента России. Журналисты смогли получить доступ к переписке Шамалова, обнаруженной в интернете австралийским хакером Троем Хантом в 2019 году.

По информации «Важных историй», сразу после свадьбы Шамалова и Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина, бизнесмен всего за 100 долларов приобрел 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур» через офшорную фирму из Белиза.

Рыночная стоимость сделки на тот момент составляла 380 млн долларов, утверждает издание. РБК, впрочем, привел подсчеты Газпромбанка и оценил стоимость пакета в 209 млн долларов. 

Теги:
sf, сибур, шамалов, расследование, важные истории
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