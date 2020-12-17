В Миассе суд оштрафовал лидера протестного профсоюза за проведение пикета

В Миассе суд оштрафовал лидера протестного профсоюза за проведение несогласованного пикета. Об этом «Новой» сообщил сам организатор пикета Анатолий Банных.

Суд признал виновным Банных по статье 20.2 КоАП и назначил ему административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Вину лидер местной ячейки «Союза профсоюзов России» не признал.

«Постановление, на мой взгляд, было уже заранее готово», — рассказал корреспонденту «Новой» Анатолий Банных.

«Им нужно было меня наказать, чтобы другим неповадно было. Будем обжаловать», — заключил он.

По словам Банных, сегодня утром его вызывали к участковому на допрос для дачи показаний. Якобы руководство завода «Урал», где работает Анатолий, хочет его привлечь по статье 128.1 УК (Клевета).

Несогласованный пикет у городской администрации в Миассе прошел 29 ноября. Несколько десятков человек вышли на массовый пикет за сохранение рабочих мест и права на труд. Часть протестующих ранее уволили с завода «Урал», а потом восстановили на работе по решению суда.

Конфликт рабочих и руководства завода «Урал» возник в феврале, когда сотрудники вышли на массовый пикет против введения на производстве скользящего графика, ограничивающего рабочим право на два выходных подряд.

Весной трудовая инспекция отменила введение скользящего графика, признав его ухудшающим положение рабочих на производстве.

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При этом летом администрация завода «Урал» уволила шестерых рабочих (в том числе лидера протестного профсоюза), принимавших участие в протестных акциях, за отказ подписать новый трудовой договор, в тексте которого сохранился скользящий график.

Несмотря на то, что за осень рабочие смогли восстановиться на рабочем месте по решению суда, администрация завода существенно ухудшила их рабочие условия. По словам Анатолия Банных, все восстановленные работники находятся «в черном списке» администрации: под особым контролем службы по защите ресурсов, без дополнительного заработка — сверхурочных и двойных выходных.