Спортивный арбитражный суд отстранил Россию от международных соревнований на два года из-за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и на два года запретил России выступать на Олимпийских играх и других международных соревнованиях под национальным флагом. Об этом сообщается на сайте CAS.

Согласно решению суда, российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, Россию на два года лишили права проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.

В декабре 2019 года Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях на четыре года. После этого Россия подала апелляцию в CAS.

При этом Международная федерация футбола (FIFA) и Международная федерация хоккея на льду (IIHF) не подчиняются решениям WADA, поэтому ограничения их не затронут.

В 2017 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал в WADA свои дневники с описанием системы употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи. В них утверждалось, что пробы менялись на чистые и только после этого исследовались на наличие запрещенных препаратов. После этого Международный олимпийский комитет дисквалифицировал спортсменов из России, аннулировал их результаты на Играх-2014 и приостановил членство Олимпийского комитета страны.