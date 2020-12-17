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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
Евросоюз ввел в действие третий санкционный список против белорусских властей
Европейский союз ввел в действие третий санкционный список против представителей белорусских властей. В него попали 29 чиновников и семь юрлиц, санкции введены из-за фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам акций протеста. Документы опубликованы в журнале ЕС.
Ограничения вводятся, в частности, против Управления делами президента, Минского завода колесных тягачей, завода «АГАТ», компаний «Белтехэкспорт» и Дана Холдинг.
Из чиновников в санкционный список попали спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также бизнесмены Александр Шакутин и Николай Воробей. Санкции предусматривают запрет на въезд и арест активов на территории Евросоюза.
ЕС официально ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил черный список организаций и высокопоставленных должностных лиц Беларуси в начале ноября — список составили в рамках второго пакета санкций против белорусских властей. Первые санкции против чиновников из Беларуси Евросоюз ввел 2 октября, тогда же об ограничениях объявили и США.