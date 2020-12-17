Владимир Путин пообещал семьям с детьми выплаты по пять тысяч рублей к новогодним праздникам

Президент России Владимир Путин в завершении ежегодной пресс-конференции заявил, что семьям с детьми в возрасте до семи лет к Новому Году выплатят по пять тысяч рублей.

«Я посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и договорились о том, что страна, государство сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей, каждому ребенку», — заявил Путин.

После этого указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, опубликовали на сайте Кремля. Новогодняя выплата будет зачислена автоматически, писать заявления не надо.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, в стране проживало 14,4 млн детей возрасте от 0 до 7 лет; исходя из этого, на выплаты к Новому году государство потратит около 72 млрд рублей.

Путин во время пресс-конференции не раз упоминал о необходимости поддержки государством семей с детьми во время пандемии: президент говорил о том, что все зависит от регионов. «Для того, чтобы наладить следующие шаги, нужно наладить эффективную работу того, что уже состоялось […] Тревогу вызывает — то, что люди не могут соответствующими образом воспользоваться правами», — заявил он и пообещал поговорить с полпредами в регионах.