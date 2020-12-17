Песков признал, что за Навальным следят спецслужбы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после пресс-конференции признал, что за политиком Алексеем Навальным ведут слежку, передает корреспондент телеканала «Дождь».

Песков объяснил слежку тем, что много вопросов вызывают разные высказывания с призывами о свержении власти. Пресс-секретарю также задали вопрос: «Почему тогда наши спецслужбы не уберегли его (Навального — ред.) от отравления?»

«Это не ко мне», — ответил Песков.

Кроме этого, после пресс-конференции журналисты кремлевского пула спросили Путина о появлении личных данных сотрудников ФСБ. Путин ответил, что не видит в этом ничего удивительного, так как такой работой занимается Агентство национальной безопастности США (АНБ).

«Послушайте, это происходит всегда и везде и будет происходить. Бывшие сотрудники АНБ об этом говорят, что это применительно не только к нам, но и к другим странам и к своим гражданам», — сказал Путин.

Президент ничего не сказал о новых мерах по защите персональных данных силовиков и наказании за их разглашение.

Отвечая на вопрос во время пресс-конференции о публикации расследования отравления Навального, Путин заявил, что «это легализация материалов американских спецслужб». Он также добавил, что если бы Навального хотели отравить, то «уж довели бы до конца».

Два дня назад издание The Insider опубликовало совместное расследование Bellingcat, CNN и Der Spiegel. Журналисты с помощью телефонных биллингов установили личности восьми оперативников секретного подразделения ФСБ, которые с 2017 года следили за Алексеем Навальным. Они, как говорится в расследовании, могут быть причастны к отравлению политика боевым веществом из группы «Новичок».