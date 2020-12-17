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№ 139 от 16 декабря 2020

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Прокуратура Германии допросила Навального по запросу российских властей. В эти минуты Путин жаловался на бездействие властей ФРГ

Общество399

399
 

Германская прокуратура допросила политика Алексея Навального по запросу российских властей. Об этом он сам написал в твиттере. 

Во время пресс-конференции президент России Владимир Путин жаловался, что власти ФРГ отказываются предоставить информацию по ситуации с отравлением Навального для совместного расследования. Также Путин прокомментировал расследование The Insider, сказав, что «эти вбросы имеют место, ничего удивительно». «Они и были раньше, вспомните борьбу с терроризмом. С какими клыками меня только не рисовали!», — вспомнил президент.

Ранее МИД РФ и прокуратура несколько раз требовали от Германии, где Навальный проходил лечение, раскрыть данные по обследованиям политика в рамках правовой помощи. 

Два дня назад издание The Insider опубликовало совместное расследование Bellingcat, CNN и Der Spiegel. Журналисты с помощью телефонных биллингов установили личности восьми оперативников секретного подразделения ФСБ, которые с 2017 года следили за Алексеем Навальным. Они, как говорится в расследовании, могут быть причастны к отравлению политика боевым веществом из группы «Новичок».

Теги:
путин, sf, прокуратура, германия, навальный
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