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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
Участницу Pussy Riot Марию Алехину оштрафовали на 15 тысяч рублей за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!»
Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей участницу Pussy Riot Марию Алехину за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!», которая прошла 28 ноября. Об этом сообщил адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов.
Алехину признали виновной в нарушении правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).
В конце ноября участницы Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес в рамках акции против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!» нарядились в русские народные костюмы и привязали скотчем художника Фархада Исраффили-Гельмана в форме омоновца к столбу возле Государственного исторического музея в Москве.
Всех участников акции вскоре задержали. Рите Флорес Тверской районный суд назначил 20 суток административного ареста.
Теги:акции, штрафы, алехина, pussy riot
«Интерфакс»: дело ученого Губанова, обвиняемого в госизмене, связано с разработкой гиперзвукового гражданского самолета
Ученого-физика Анатолия Губанова, арестованного по подозрению в государственной измене, обвиняют в передаче секретных сведений о разработке высокоскоростного летательного аппарата. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Его обвиняют в передаче секретных сведений разведке одной из стран Европы. По версии следствия, Губанов передал информацию, касающуюся авиационных технологий», — сказал собеседник ТАСС.
Источник «Интерфакса» уточнил, что физика обвиняют в передаче данных в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолёта HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicle — Высокоскоростной экспериментальный летательный аппаратт).
По словам адвоката ученого Ольги Динзе свою вину Губанов не признает.
«Губанову предъявили обвинение по статье 275 УК («Государственная измена»), он отказался признать вину в инкриминируемом преступлении», — сообщила Динзе.
Анатолия Губанова арестовали 3 декабря по обвинению в госизмене. По версии следствия, ученый мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, или «совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей». Материалы уголовного дела засекречены. По статье о госизмене обвиняемому грозит от 12 до 20 лет колонии.
В России за последние 20 лет уголовному преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых. Самые распространенные статьи — 275 УК «Госизмена», 283 УК «Разглашение гостайны» и 283.1 УК «Получение незаконного доступа к гостайне», реже «Контрабанда» и «Растрата».